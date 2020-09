F1 2020 : Hamilton n°1, les 10 pilotes à la plus forte valorisation en bourse

Lewis Hamilton, sextuple champion du monde de Formule 1 est le pilote possédant la plus grosse valeur en bourse, il devance Sébastian Vettel et Max Verstappen. Depuis l’introduction en bourse du titre Formula One, le cours varie en fonction des événements du paddock. L’annonce des contrats et les performances de chacun, offrent une donnée nouvelle pour évaluer la valeur de chaque pilote.

Une valorisation boursière à 130 M€ pour Lewis Hamilton

Sans surprise, Lewis Hamilton domine le classement, avec une évaluation de 130 millions d’euros. L’attente de son renouvellement pour 2021 et au-delà, est fortement attendue et fait maintenir le cours à un niveau élevé. Il devance Sébastian Vettel, à 66 millions d’euros, qui a été la moyenne de la valeur de la chute du cours de bourse lors de son annonce de sa rupture de contrat avec Ferrari, et l’annonce de sa signature chez Aston Martin. Puis Max Verstappen, qui lors de son renouvellement de contrat, l’hiver dernier au profit de Red Bull Racing, a fait progresser le cours de la bourse de 48 millions d’euros.

Gasly dans le top 10 des pilotes de la grille F1 2020 avec la plus forte valorisation

Quelque semaine après, le renouvellement de contrat de Charles Leclerc chez Ferrari a été évalué à 45 millions d’euros. Le cinquième pilote est Fernando Alonso qui a fait évoluer le cours pendant 2 jours, avec l’annonce de son retour dans la discipline reine du sport automobile, pour atteindre 27 millions d’euros. Le double champion du monde espagnol devance Kimi Raikkonen et Daniel Ricciardo grâce à son annonce qu’il pilotera une McLaren la saison prochaine. La suite du classement comprend Valtteri Bottas, notre Pierre Gasly national, et Carlos Sainz.

