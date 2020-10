FC Barcelone : Combien vaut Ousmane Dembélé sur ce mercato ?

Régulièrement et quasiment depuis son arrivée au FC Barcelone, Ousmane Dembélé est annoncé sur le départ. La faute à des blessures qui le handicape et, c’est ce qui se dit à son sujet, une vie extra-sportive jalonnée de retards ; pas plus tard que cette semaine, à l’entraînement. Pour autant l’international français quand il joue, brille par son talent et sa vitesse folle d’exécution. C’est ce qui lui vaut l’intérêt de nombreux clubs. Ça, et sa valeur marchande qui chute.

La valeur marchande de Dembélé sur le mercato est à la baisse

Dans des proportions que l’on pourrait même qualifier de vertigineuses, eu égard à l’investissement du Barça pour le recruter : 105 millions d’euros, et 40 millions de variables à payer au Borussia Dortmund. C’est, tout du moins, l’analyse que nous livre l’Observatoire du football, en le valorisant – chichement – ente 20 et 30 millions d’euros. C’est sévère et de façon quasi certaine, bien en deçà de ce qu’en voudrait possiblement le FC Barcelone, pour le libérer de son contrat. Au moins les valeurs de Tansfertmarkt et de KPMG à son sujet, à 56 millions d’euros pour la plateforme allemande et 45 millions, de la part du cabinet d’audit et de conseil marketing.

Deux ans des cinq du contrat signé avec le FC Barcelone

La baisse se justifie également par le temps qui défile. Dembélé est arrivé en Catalogne en 2017, en provenance de Dortmund, en Allemagne. Il a signé à cette occasion, un contrat sur cinq ans. C’est à ce jour le même, il ne lui reste donc plus que deux ans à remplir. L’ailier de 23 ans gagne près de 15,5 millions d’euros brut la saison, et plus avec les variables. Il a aussi une clause libératoire fixée à 400 millions. En ce moment, à deux jours de la fin du mercato d’hiver, il se rapprocherait de Manchester United, en Angleterre.