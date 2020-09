FC Barcelone : Messi et les notes des Blaugrana sur FIFA 21

En attendant la sortie de son jeu, EA Sports a livré le top 100 des joueurs sur FIFA 21 ainsi que leurs statistiques. Pour la troisième édition de suite, Lionel Messi sera le meilleur joueur du jeu, avec une note de 93. Une bien maigre consolation pour les fans du FC Barcelone, alors que les aptitudes de presque tous leurs joueurs ont diminué en un an.

Tout le monde y perd à Barcelone, même Messi

Même s’il est encore une fois le meilleur joueur du jeu, la note de Lionel Messi a été revue à la baisse, sur FIFA 21. Le génie argentin est passé de 94 à 93 de général, la faute à une diminution de ses statistiques de dribble, de vitesse et de passe, entre autres. L’attaquant star du Barça n’est pas le seul à voir ses chiffres descendre, depuis l’édition 2020. Effectivement, Luis Suarez, Antoine Griezmann et Sergio Busquets perdent tous les trois 2 points et sont maintenant notés à 87. Même perte pour Gerard Piqué qui chute à 86. Samuel Umtiti et Ivan Rakitic sortent, eux, complètement du top 100 alors que Lenglet (85), De Jong (85) et Ter Stegen (90) ne connaissent aucun changement. Au final, dix joueurs du club catalan figurent tout de même dans le top 100. Soit un de plus que le Real Madrid rival. FIFA 21 sortira prochainement, début octobre.

Les notes des joueurs du FC Barcelone sur FIFA 21

Lionel Messi = 93

Marc-André Ter Stegen = 90

Luis Suarez = 87

Antoine Griezmann = 87

Sergio Busquets = 87

Gérard Piqué = 86

Jordi Alba = 86

Clément Lenglet = 85

Frenkie de Jong = 85

Miralem Pjanic = 85