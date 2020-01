FC Barcelone – Qui pourrait remplacer Ernesto Valverde selon les bookmakers ?

L’entraîneur actuel du FC Barcelone, Ernesto Valverde est plus que jamais sur la sellette, il pourrait quitter son poste rapidement. Les dirigeants catalans s’activeraient en coulisses, pour lui trouver un remplaçant. Le choix s’est porté sur Xavi mais l’ancien milieu de terrain souhaiterait attendre la fin de la saison, tant qu’il est sur le banc Al Sadd Sports Club (Qatar). Les bookmakers au Royaume-Uni ont déjà dressé leur liste des potentiels candidats, plus ou moins disponibles pour reprendre l’équipe première, dès maintenant. Et l’ancien milieu de terrain blaugrana y figure en bonne place.

Mauricio Pochettino est jugé le plus probable pour reprendre l’équipe première

Le premier d’entre eux se nomme Mauricio Pochettino. L’ancien coach des Spurs est le plus susceptible de reprendre le banc du FC Barcelone puisque sa cote est estimée à 3,5. Devant Xavi, la légende du club catalan, à qui ce poste semble promis tôt ou tard. À ce stade du mois de janvier, cela vaut une cote de 5. Régulièrement évoqué à chaque fois que Valverde vacille, Quique Setien suit à la cote de 7. Il est libre depuis son départ du Betis. Comme l’est Massimiliano Allegri, en suivant à 20 contre 1. Contrairement à Guardiola, lui en poste à Manchester City, avec une cote identique à 20.

Lionel Messi, l’improbable futur coach du FC Barcelone coté à 150

Est de 25, le sélectionneur des Oranje, Ronald Koeman. Tel qu’il l’a dit sur un plateau télé, il a une clause pour rejoindre le Barcça après l’Euro 2020. Les entraîneurs français ont en revanche peu de chances d’être choisis. Thierry Henry est estimé à 40, Laurent Blanc à 50 et Arsène Wenger, plus loin, à 66. Et si finalement le prochain entraîneur du FC Barcelone était déjà présent au sein même du club, et mieux dans le vestiaire de l’équipe première ? Car les bookmakeurs du Royaume-Uni inclus Lionel Messi dans leur liste des prétendants. Certes à la cote très incertaine de 150, mais en poussant le numéro 10 argentin de prendre sa retraite, pour de nouvelles responsabilités.