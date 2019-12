FC Barcelone, Real…. Le salaire moyen de toutes les équipes de la Liga 2019-20

En tête cette saison 2019-20, comme la précédente, les clubs du FC Barcelone et du Real Madrid. Premiers sur les salaires versés à leurs joueurs, selon l’enquête annuelle de Sporting Intelligence, les deux grands d’Espagne dominent toutes les autres franchises collectives, toutes disciplines confondues. Avec toutefois un « mai », sur les chiffres observés cette année, au rapport « Global Sports Salaries » récemment publié : sur les 17 clubs (hors les trois promus) de la Liga d’Espagne, ils ne sont que quatre à voir leur salaire moyen de l’équipe professionnelle, augmenter d’un exercice à l’autre.

Le FC Barcelone et le Real Madrid dominent le monde sportif sur les salaires

Parmi lesquels le Real Madrid à +14,26%, pour un salaire donné en 2019-20 à 10 431 293 millions d’euros par joueur, désormais non loin du Barça, à 11 477 771 €. Aucun autre club du monde sportif n’atteint ce seuil des 10 M€ par élément, mais la Juve s’en approche de très près au dernier classement. En Espagne, plus de la moitié des clubs du championnat élite (11) dépassent le seuil du million par joueur, pour la saison. Ils ne sont « ‘que » cinq à l’échelle de la Ligue 1 française.

Une moyenne supérieure à 2M€ par joueur en Liga cette saison

Selon nos calculs, le salaire moyen en Liga, cette saison est de 2 442 954 euros. C’est-à-dire proche de ce qu’il est en Andalousie, au FC Seville. De l’autre côté des Pyrénées, le différentiel est supérieur à 27, entre le FC Barcelone devant à plus de 11 M€ par joueur et le plus modeste promu Osasuna, où la moyenne excède tout juste les 400 000 euros par tête, pour l’entièreté de la saison. Ces salaires sont des estimations basées sur plusieurs indicateurs économiques des clubs sportifs, notamment les principaux postes de recettes que sont l’audiovisuel, la billetterie ou le sponsoring. Les détails des salaires pour l’Espagne sont à lire dans le tableau complet, en page suivante.

Le salaire moyen de toutes les équipes de la Liga, saison 2018-2019