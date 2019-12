FC Barcelone – Real Madrid : Qui va gagner le Clasico selon les bookmakers ?

Bouillant ce Clasico. Par le contexte sportif, comme toujours et ici plus encore, entre le FC Barcelone leader de la Liga et son dauphin du Real Madrid, qui partage le même nombre de points (mais une différence de but inférieure). Et cette saison 2019-20, pour des raisons politiques, du fait de tensions entre la capitale d’Espagne et celle de la Catalogne, sur fond de désir d’indépendance de la seconde vis-à-vis de l’autre. Ce Barça – Real promet des étincelles. Et quel résultat final ? Un succès des Blaugrana, d’après les bookmakers de France.

Contexte bouillant, mais victoire promise au FC Barcelone sur le Real

Les locaux sont donnés vainqueurs à la cote moyenne de 1,72, pour un match nul à 4 et la victoire des Madrilènes au Camp Nou plus incertaine, à 4,15. La tendance se confirme sur le marché du score le plus précis envisagé, par les six opérateurs du jeu, que nous avons consulté. Pour eux, le Barça va s’imposer 2-1, ce résultat paie 7 fois la mise initiale. C’est néanmoins en balance avec le nul un but partout coté à 7,2 contre un. Dans tous les cas, le public et les téléspectateurs devraient voir les filets trembler, car le 0-0 est une possibilité très lointaine, à plus de 20.

Un match pour le Ballon d’or Lionel Messi ?

Pour marquer, les profils idoines ne manquent pas de part et d’autre. Messi domine toute la meute, il a une cote de but à 1,6. Il est suivi de son partenaire Luis Suarez, à 2,12. Pour le Real Madrid, la meilleure arme se nomme Karim Benzema. L’attaquant français est en forme en ce moment, ça se vérifie sur les cotes ; la sienne pour qu’il marque est de 2,4. Le Clasico FC Barcelone – Real Madrid est programmé ce mercredi, en soirée, à partir de 20h00.