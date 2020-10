FC Barcelone : Salaire, contrat, ce que négocie Marc-André Ter Stegen

L’idée d’une prolongation de contrat de Marc-André Ter Stegen au FC Barcelone avait émergé il y a longtemps chez les deux parties, mais la situation économique conséquente à la pandémie, les a forcé à mettre les pourparlers en suspens. Les négociations ont repris au début de l’été et sont de plus en plus claires : le portier allemand devrait continuer chez les Blaugranas, d’après Marca. Suite à quoi, il deviendrait le gardien de but le mieux payé du monde.

Marc-André Ter Stegen demande un salaire XXL

Les prétentions de Marc-André Ter Stegen ne sont pas modestes, il aimerait devenir l’un des plus hauts salaires du Barça. Selon Goal, les premiers émoluments demandés par l’Allemand atteignaient environ 24 M€ nets par an, avant que la crise sanitaire ne frappe, refroidissant le Bayern et la Juventus, initialement intéressés. Cette dernière a donc fait baisser les attentes du clan Ter Stegen, qui ne demanderait « plus » que 18 M€. Une somme qui reste imposante par rapport au vestiaire du club, et aux 4,7 M€ touchés, la saison passée, par le gardien de but.

En contrat jusqu’en 2022 avec le FC Barcelone

Il serait question d’une prolongation de contrat de 3 ans, jusqu’en 2025. Le FC Barcelone devrait donc s’acquitter de son nouveau salaire jusqu’en 2025. Une opération couteuse pour le club catalan, qui sort d’une saison financièrement compliquée, et qui a déjà demandé à ses joueurs de baisser leurs salaires pour 2020-21. Cependant, les Blaugranas sembleraient prêts à parvenir à un accord. L’idée de ne pas honorer les 18 M€ nets demandés lors des premières saisons, et de compenser sur celles d’après, est envisagée pour garder Marc-André Ter Stegen, pièce maitresse de l’effectif depuis son arrivée en 2014.