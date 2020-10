FC Barcelone : Télé, sponsors, billetterie, détails d’une saison 2020 déficitaire

La crise gomme les différences et les écarts. Même les puissants sont touchés, avec partout les mêmes conséquences économiques, plus ou moins évidentes selon les situations au cas par cas. Au FC Barcelone, la tendance du moment est au régime et les perspectives sont plutôt mitigées, quant au retour dans l’ordre des choses. Le Barça, c’est une communauté de fans, parmi les plus fournies du monde et un stade du Camp Nou qui peut accueillir jusqu’à 90 000 spectateurs. Autant de monde tenu à l’écart, en ce temps de Covid.

De fait, le business du club blaugrana baisse. Pour ne pas dire s’effondre. Au terme de la saison 2019-20 dernière, les revenus de l’opérationnel ont chuté de 16%, à 718 millions d’euros. Comme indiqué plus haut, les huis clos ou limites de jauges ont des répercussions directes sur la billetterie ; c’est le secteur qui baisse le plus, à -24% au dernier bilan comptable. Le reste aussi est dans le rouge, tant du côté du sponsoring et merchandising (-9%), que ds droits de l’audiovisuel (-17%).

Tout cela faisant qu’au résultat chiffré de la saison 2019-20, marquée par le printemps sous confinement, le FC Barcelone accuse un déficit net de 97 millions d’euros. C’est le lot de la majorité des clubs, pour la Juventus notamment, ou ainsi que nous l’avons vu, en Ligue 1, dans le détail des comptes de l’Olympique Lyonnais.

The first effects of the coronavirus pandemic on football clubs’ financials become visible, as clubs start to report draft key financials for the 2019/20 football season. Spanish giants @FCBarcelona, for example, had to face significant losses in all streams of income. pic.twitter.com/9qPp9XNONn

— KPMG Football Benchmark (@Football_BM) October 7, 2020