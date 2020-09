FC Barcelone : Un budget en baisse de 30% cette saison 2020-21

Autant le Real Madrid sort sans trop de dommages collatéraux directs, du confinement et de la fin du championnat à huis clos, autant le FC Barcelone s’attend à des lendemains plus difficiles. La perte d’un titre qui semblait lui tendre les bras avant la crise, accentue les effets, mais c’est surtout la conséquence d’une masse salariale (trop) généreuse et des perspectives sur la billetterie et les recettes d’exploitation du stade qui en découlent moroses, qui plombent les chiffres.

Un budget prévisionnel à 733 M€ pour le FC Barcelone

Avant même l’assemblée générale pour le détail complet des chiffres présentées aux socios, le club blaugrana a anticipé une baisse de 30% de son budget prévisionnel, entre la saison 2019-20 dernière, et celle qui vient de démarrer. Traduit en chiffres par le journal AS, il passera d’un peu plus d’un milliard (un record dans le football international), à 733 millions d’euros. Mais il restera le plus fournit en Liga, car le Real Madrid aussi, prévoit une baisse de ses revenus, dans son budget prévisionnel.

Nécessité de faire des économies sur les joueurs

Cela, signifiant dans le cas du Barça, une économie forcée à produire de l’actif joueur. Comprendre que le club doit équilibrer à son avantage le bilan de ses dépenses et des recettes, sur son marché des transferts. Ou libérer de gros contrats de joueurs. Plusieurs cadres sont invités à quitter le club, comme Luis Suarez, Arturo Vidal ou le défenseur français, Samuel Umtiti.