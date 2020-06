FC Lorient : Quel budget pour le retour des Merlus en Ligue 1 ?

Le FC Lorient a repris l’entrainement, ce mercredi. Le promu breton (2eme de Ligue 2) retrouve l’élite, trois ans après l’avoir quittée. Lors de la conférence de presse de reprise, le directeur général du club, Fabrice Bocquet, a précisé le montant du budget des siens pour la saison 2020-21 à venir, révèle Ouest-France.

Un budget « autour de 40-45 M€ » pour Lorient

Les budgets sont provisoires. Avec la nouvelle répartition attendue, des droits télé, achetés par la chaine Mediapro, accompagnée du sponsoring et de l’estimation de la billetterie, Fabrice Bocquet s’est avancé sur un chiffre, « dans un monde idéal ». « On le construit pas à pas, compte tenu des incertitudes que l’on peut avoir. Aujourd’hui, on l’estime autour de 40-45 M€. » Cela équivaudrait pratiquement à doubler celui de l’an dernier en Ligue 2 (aux alentours de 25M€).

Où situer les Merlus dans le classement des budgets de la Ligue 1 écoulée ?

Cette fourchette annoncée de 40 à 45 M€ hisse le club breton entre la 11eme et la 14eme place des équipes, de la saison 2019-20 dernière, en Ligue 1. Soit entre le Stade Rémois, avec 45 M€ de budget, et le FC Metz, à 40 M€. Avec l’apport de Médiapro, la moyenne des équipes du championnat de France devrait logiquement augmenter pour la plupart et ce, malgré les difficultés générées par la crise du covid-19.