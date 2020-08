FC Metz : Que vaut le 11 type de la saison 2020-21 sur le mercato ?

Le FC Metz ne pourra plus compter sur l’efficacité en pointe d’Habib Diallo en pointe, bien qu’il appartienne toujours au club lorrain, à l’instant pour nous d’écrire ces lignes, il ne sera plus un Grenat la saison prochaine. L’attaquant sénégalais est un joueur suivi qui rapportera en contrepartie, ses deniers au club qui l’a révélé. Lui en moins et Kevin N’doram sur le flanc pour quelques mois encore, le onze type du FC Metz<, au lancement de la saison 2020-21 a un peu moins de valeur ; sur le mercato s’entend, pas sportive, bien sûr.

Un onze du FC Metz valorisé à 37 M€ sur le mercato

Additionnés ensemble, les joueurs du collectif ci-dessous pèsent 37 millions d’euros, soit un joueur entre 3 et 3,5 millions d’euros estimé, comme le gardien Oukidja, ou la recrue brésilienne, Vagner. Lui a le potentiel de se bonifier dans la saison, s’il se remet sans dommage de sa vilaine blessure au péroné, et qu’il retrouve l’efficacité qui fut la sienne la saison dernière, en Ligue 2, chez le rival Nancy. A Metz, le groupe est équilibré à l’estimation des valeurs individuelles.

Un effectif homogène qui peut encore se renforcer

Ils sont une majorité valorisés entre 3 et 6 millions d’euros, la jauge maximale donnée aux deux compères, Fabien Centonze et Dylan Bronn, associés sur l’axe droit de la défense. Comme le marché devrait réouvrir prochainement (les dates ne sont pas encore fixées, on parle du 15 août), le FC Metz aura encore l’occasion de modifier son groupe, même après le début de la saison de Ligue 1, avec un déplacement à Paris, pour les hommes de Vincent Hognon.

Le onze type du FC Metz 2020-21 sur le mercato