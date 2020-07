FC Metz : Quel budget pour la saison 2020-21 des Grenats ?

Les clubs de Ligue 1 ont récemment présenté leurs comptes devant le gendarme financier du football français. Si le LOSC a vu son dossier être mis « en sursis, dans l’attente d’éléments complémentaires », le FC Metz, promu l’an dernier en Ligue 1, a validé ses comptes. Malgré les pertes liées au Covid-19, les Grenats peuvent se projeter sur le budget de la saison 2020-21.

Quel budget pour le FC Metz en 2020-21 ?

Lors d’un entretien avec le quotidien régional Le Républicain lorrain, le président du FC Metz, Bernard Serin, s’est livré sur les pertes rencontrées, dues à la pandémie, par le club et a fait un point sur le budget à venir. S’il affirme avoir perdu « près d’une dizaine de millions d’euros », suite à la crise sanitaire (compensés pour partie, par le soutien d’un prêt garanti de l’Etat), le dirigeant prévoit tout de même une hausse de son budget. De 40 M€ l’an dernier, il progressera à une cinquantaine cette saison 2020-21, avec des droits télé, estimés à hauteur de 34 M€. Malgré les charges possiblement élevées, entre 55 et 60 M€, Bernard Serrin compte sur « les indemnités de transferts et de droits de suite », pour basculer dans le positif.

Diallo peut rapporter gros aux Grenats

Meilleur buteur du club lorrain (12 buts) la saison dernière, Habib Diallo peut rapporter gros au FC Metz. Le Sénégalais devrait partir pour une somme avoisinant les 20 M€, de quoi hausser conséquemment les recettes du club. La vente de Miralem Pjanic au Barça a par ailleurs permis au club grenat d’empocher environ un million d’euros. Avec ce budget, la formation messine égale celle de Dijon, pour les équipes dont on a, à date, les données. A terme, Bernard Serrin s’est fixé un objectif : viser les 65-70 M€ dans les prochaines années.