FC Nantes – ASSE : Qui va gagner le match selon les bookmakers ?

Un autre test pour le leader stéphanois. Après avoir brillamment relevé l’examen de passage au Vélodrome, en dominant l’OM chez lui, pour la première fois depuis des lustres, l’ASSE est ce dimanche, en visite dans la Loire, pour affronter le FC Nantes. Et tenter de reprendre la première place de la Ligue 1, abandonnée au Stade Rennais, vainqueur de Monaco (2-1), ce samedi.

Le leader ASSE en danger face au FC Nantes ?

La solidité des Verts, vainqueur trois fois en autant de matches disputées cette saison, va-t-elle être mise à rude épreuve, ce dimanche ? Cela se pourrait, car les bookmakers font des Nantais leurs favoris, et des vainqueurs à la cote moyenne de 2,35 contre un. Le nul vaut 3,2 et la victoire des hommes de Claude Puel est un peu plus incertaine, à 3,3 contre un. Deux scénarios dominent plus que les autres, dans l’analyse faite des débats : soit Nantes gagne 1-0, à 5,96, soit – et c’est le plus envisagé des deux -, les deux formations se quittent sur un match nul 1-1, qui vaut une cote de 5,23.

Si ce n’est Edmond, alors peut-être Moses Simon

Les Nantais ont un peu plus d’arguments offensifs à opposer, chez les six opérateurs nationaux que nous avons consulté. Seulement Renaud Emond, premier d’entre tous, ne devrait pas être titulaire au coup d’envoi. La cote d’un but de sa part est de 3,3. Si ce n’est lui, alors peut-être Moses Simon, à 3,8. Et dans le camps de Saint-Etienne, l’homme en forme de ce début de saison, Romain Hamouma est celui qui présente les meilleurs chances ; buteur à la moyenne de 3,93. FC Nantes – ASSE est programmé ce dimanche après-midi, à partir de 17h.