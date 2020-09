FC Nantes : Ça coûte combien de recruter Antonio Colak (HNK Rijeka) ?

Il n’a pas le CV d’Ivan Klasnic, en son époque nantaise, mais un Croate, buteur de son état, est sur les tablettes du FC Nantes, d’après une information du journal L’Equipe. Il s’appelle Antonio Colak, il défend depuis deux saisons (dont une première en prêt), les couleurs HNK Rijeka. Mais il a joué un certain temps sur les terrains d’Allemagne, avec Hoffenheim et une longue série de clubs, entre divisions inférieures et Bundesliga.

Le FC Nantes sur la piste d’un attaquant croate

Antonio Colak, 26 ans, sort d’une dernière saison canon, avec 41 buts inscrits en 26 matches du championnat croate. Il s’est à ce titre valorisé, car après avoir levé l’option à 850 mille euros pour le recruter, le HNK Rijeka en demanderait plus du triple aux Canaris (4 M€) qui, d’après L’Equipe, ont fait une offre de moitié. Quatre millions, c’est l’estimation que donne à son sujet, la plateforme Transfermarkt. Sa cote pourrait amplifier avec un sélection internationale, maintenant qu’il a rejoint le groupe croate en Ligue des nations (sans encore avoir joué).

Antonio Colak est sous contrat encore 3 ans avec la HNK Rijeka

En Allemagne, au TSG Hoffenheim, Colak approchait un salaire mensuel proche des 800 000 euros bruts la saison, sans les primes. Il a depuis rejoint le HNK Rijeka, troisième de son championnat la saison dernière, dans le cadre d’un contrat quatre ans. Il lui en reste trois, jusqu’à l’échéance, en 2023.