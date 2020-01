FC Nantes – Ça coûte combien de recruter Kevin Quevedo (Alianza Lima) ?

Par-delà les frontières de l’Europe, c’est également en Amérique latine que le FC Nantes s’échine à trouver un renfort offensif pour l’hiver. Selon L’Equipe, les Canaris ont des yeux au Pérou, plus exactement du côté de l’Alianza Lima où évolue un certain Kevin Quevedo. Attaquant polyvalent avec une préférence pour l’aile droite, il a 22 ans et est un jeune international péruvien, auréolé d’une sélection. Le quotidien sportif évoque des contacts entre les clubs, mais Nantes n’est pas seul sur le dossier, il est aussi courtisé du Benfica en Europe, sinon au Brésil et en Argentine.

Le FC Nantes en concurrence avec le Benfica sur le profil de Kevin Quevedo

L’intérêt à son sujet s’explique par la situation contractuelle du joueur. Il arrive en effet au bout de son bail et doit être libre en cette fin d’année 2019. A moins qu’il ne prolonge un peu le plaisir, car la presse péruvienne évoque des négociations avec son club pour un bail de six mois supplémentaire. Comme il joue loin, dans un championnat confidentiel pour nous, il n’a d’estimation que du côté de la plateforme Transfermarkt. Elle le valorise à 900 000 euros depuis la dernière mise à jour de son profil, au printemps dernier.

Sur la fin de son contrat avec l’Alianza Lima qui cherche à le prolonger

Depuis 2017 qu’il a rejoint l’Alianza Lima, Kevin Quevedo est devenu un chouchou du public. Sa direction chercherait à la retenir par tous les moyens qui sont les siens, c’est-à-dire en augmentant son salaire présentement estimé proche de 9 000 dollars mensuels (8 000€), à 25 000 dollars sans les primes complémentaires. Cela suffira-t-il à lui passer l’envie d’aller en Europe ? Peut-être un temps, s’il ne s’estime pas encore mûr pour faire le grand saut. A long terme cela semble impossible, vu ce que le joueur aura à gagner, tant financièrement que sur le projet sportif proposé.