FC Nantes – Combien ça coûte de recruter Pedro Chirivella (Liverpool) ?

Pedro Chirivella pourrait devenir la première recrue de l’intersaison du FC Nantes, d’après une information de 20 Minutes. Qui croit par ailleurs savoir, que le milieu de terrain axial de Liverpool devrait arriver dans la semaine, la Jonelière, au QG de l’équipe première de Christian Gourcuff. Le milieu de terrain espagnol est sur la fin de son contrat avec les Reds, c’est une situation avantageuse pour les Canaris.

Pedro Chirivella première recrue du FC Nantes

Pedro Chirivella est sinon valorisé entre le demi et le million d’euros, sur le marché des transferts. Liverpool avait versé une compensation de 2 millions de livres (2,2 M€) à Valence, pour l’engager alors adolescent (16 ans), dans les équipes de jeunes. Entre les prêts successifs (Go Ahead Eagles, Willem II et Extremadura UD) et les apparitions en équipe première, l’Espagnol n’a finalement que peu de matches à son compteur. Ça ne l’empêche pas de manifester son désir de poursuivre à Liverpool. « Je suis dans la meilleure équipe d’Europe et avec le meilleur entraîneur du monde, expliquait-il en début de mois, à Marca. Chaque minute que je joue et chaque jour d’entraînement que je partage avec chacun, me permet de m’améliorer. »

Un salaire chez les Reds estimé proche de la moyenne des Canaris

Néanmoins conscient de la fragilité de sa place il reste évasif à la question de son futur : « Avec le Coronavirus, nous ne savons pas si nous terminerons la saison au 30 juin. J’aime vivre au jour le jour. Je préfère ne pas penser à l’avenir. Advienne que pourra ». Un transfert à Nantes ? Contractuellement parlant on l’a dit, Chirivella est au bout de son bail de quatre ans, signé au printemps 2016. Son salaire est estimé à 12 000 livres hebdomadaires, soit une saison complète à 58 000 euros bruts environ. C’est-à-dire l’équivalent du salaire moyen dans l’effectif nantais, cette saison 2019-20.