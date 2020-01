FC Nantes – Combien ça coûte de recruter Valère Germain (OM) ?

L’OM cherche à libérer certains joueurs sous contrat, Valère Germain dans la liste a été proposé à plusieurs clubs de la Ligue 1. Le FC Nantes notamment en quête de renforts pour cet hiver. Sans dire s’ils sont intéressés par le profil de l’ancien monégasque et niçois, les Canaris sont actifs et ont quelques deniers à investir. Néanmoins au-delà de l’éventuelle indemnité à régler au club marseillais, les conditions contractuelles de Valère Germain dépasse le vestiaire nantais.

Le FC Nantes cherche des renforts et l’OM à se séparer de Germain

Il lui reste une saison et demi de contrat à compenser à l’Olympique de Marseille. A 29 ans, Germain est valorisé sur ce mercato d’hiver à 5 millions d’euros par Transfermarkt et de 10 à 15 M€ du côté de l’Observatoire du football. L’analyse est imprécise pour un joueur qui peut l’être également en certaines occasions. L’attaquant phocéen a été recruté 8 millions d’euros depuis l’AS Monaco où il a été formé. Bien qu’épisodiquement utilisé par ses coaches, Rudi Garcia d’abord et aujourd’hui Andre Villas-Boas, sa cote sur le marché reste élevée, quoiqu’en baisse sur les derniers mois.

Un salaire (trop ?) élevé à supporter pour le club canari

Marseille n’en demanderait peut-être pas tant, si cela peut soulager le club d’un salaire estimé proche de 300 000 euros bruts mensuels. D’après les estimations récentes du groupe Sporting Intelligence, c’est plus de 6 fois et demi le salaire moyen estimé au FC Nantes, cette saison 2019-20. A ce niveau de rémunération, Germain serait le mieux payé du collectif de Christian Gourcuff. Il est peu probable qu’il puisse conserver ces émoluments chez les Canaris, mais les rejoindre lui offrirait peut-être le temps de jeu qu’il n’a pas toujours à Marseille.