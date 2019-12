FC Nantes – Combien ça coûte de recruter Yohan Boli (Saint-Trond) ?

Piste au demeurant plus réaliste que celle menant à Kevin Gameiro, dans un registre économique bien plus élevé. Selo les informations de L’Equipe, le FC Nantes vise Yohan Boli, actuel deuxième meilleur buteur de Belgique, avec 10 réalisations sous le maillot de Saint-Trond. Un attaquant de pointe qui claque est toujours plus cher à recruter mais ici, l’avantage pour les Nantais est dans l’imminence de la fin du contrat du joueur, au mois de juin prochain. Le quotidien sportif donne même les chiffres de l’opération, pour le buteur de 26 ans.

Le FC Nantes discute avec Yohan Boli bientôt en fin de contrat

Il serait d’abord question d’une indemnité compensatoire d’un demi-million d’euros. Saint-Trond peut difficilement espérer plus, car son joueur partira libre au terme de cette saison, cet hiver est donc la dernière opportunité pour les Belges de tirer quelques deniers de son transfert. Il est toutefois estimé neuf fois plus cher par Transfermarkt pour qui il approche les 4,5 millions d’euros. Yohan Boli est le fils de Roger, anciennement buteur du RC Lens et le neveu de Basile, l’homme à, la tête rageuse et victorieuse, un soir de finale de Ligue des champions, 1993.

Les conditions de son transfert sont connus, reste à savoir si Nantes veut le finaliser

Les conditions contractuelles du moment offertes au joueur ne nous sont pas connues. En revanche, L’Equipe estime à 80 000 euros bruts mensuels, le coût du salaire à proposer au natif d’Arras dans le Nord de la France. C’est plus que la moyenne de l’effectif nantais, l’équivalence d’un « cadre » du groupe que dirige Christian Gourcuff, comme le milieu René Khrin ou le revenant Anthony Limbombe, après une courte pige en prêt. En Belgique justement…