FC Nantes : Combien cela pourrait coûter de licencier Christian Gourcuff ?

La lourde défaite du FC Nantes à domicile contre Strasbourg, semble avoir scellée le sort de Christian Gourcuff. Selon les informations de Canal +, le technicien breton ne terminera pas l’exercice sur le banc des Canaris, il pourrait être évincé sous peu, et la chaîne avance même le nom de son possible successeur : le Suisse, René Weiler, anciennement champion de Belgique, avec Anderlecht.

Christian Gourcuff pourrait être remercié sous peu

Avant d’écarter Gourcuff, la direction nantaise et les Kita, père et fils, devront trouver un terrain d’entente avec leur coach. A moins que la séparation, si elle devait se faire, ne se règle devant les prud’hommes. Sinon, Nantes pourrait avoir à régler le solde des mois restants à l’entraîneur, jusqu’au terme de son contrat. Celui-ci étant fixé au 30 juin 2021, c’est donc six mois pile, que le club pourrait avoir à compenser.

Plus d’un demi-million d’euros à possiblement régler pour le FC Nantes

Soit 540 000 euros brut, hors bonus à régler, puisque selon le journal L’Equipe, Christian Gourcuff approche un salaire mensuel de 90 000 euros brut. Il est en poste au FC Nantes depuis le 8 août 2019. Après treize journée de la saison 2020-21, son équipe est quatorzième de Ligue 1.