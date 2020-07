FC Nantes : Combien Molla Wagué sur ce mercato ?

Une saison nantaise et puis s’en va ? Les Canaris ne devraient pas s’y opposer, en cas d’offre concrète, s’il en est de formulée. Rien n’est toutefois moins sûr, car Molla Wagué a rejoint le FC Nantes il y a tout pile un an, sans offrir le rendement attendu par son club et son staff technique. Selon 20 Minutes, le défenseur central fait partie des joueurs transférables, mais avec huit matches seulement au compter, en 2019-20, il manque de rythme et de confiance pour séduire les clubs. A tout le moins, à la hauteur du coût payé par son club pour le recruter.

Une saison et puis s’en va du FC Nantes, Molla Wagué ?

Soit près de 2 millions d’euros (bonus compris dans la transaction), versés au club de l’Udinese où il était précédemment. Lancé dans le grand bain du professionnalisme par le Stade Malherbe de Caen, Molla Wagué a depuis pas mal bourlingué entre transferts secs et prêts. Il est ainsi passé de France à l’Espagne, puis l’Angleterre, l’Italie pour un retour en France. A 29 ans, avec un temps de jeu réduit, sa cote est logiquement estimée en baisse, du côté de Transfermarkt, alors que l’Observatoire du football le maintien dans une fourchette plutôt élevée de 2 à 4 millions d’euros.

Un contrat signé jusqu’en 2022, mais un faible temps de jeu

C’est qu’il reste deux ans sur le contrat de trois, signé par le joueur. C’est autant à compenser pour le recruter. Et au moins ça à proposer au joueur en terme d’année pour le séduire. Plus un salaire plus ou moins proche des 90 000 euros bruts mensuels, hors variables à la performance, qu’il gagne présentement au club nantais. La concurrence accrue à son poste, pourrait le pousser à partir, quitte à devoir reconsidérer ses émoluments contractuels. A 29 ans et demi, il va bientôt entrer dans la dernière partie de sa carrière, ses choix d’orientation professionnelle découlent sûrement de cette situation.