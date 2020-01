FC Nantes – Combien valent les joueurs canaris sur ce mercato ?

Le mercato hivernal a ouvert ses portes depuis quelques jours et le FC Nantes devrait être actif durant cette période. Son entraîneur, Christian Gourcuff a rappelé fin décembre, que ce marché des transferts est un recrutement d’opportunités. Certaines équipes seront attentives aux joueurs de l’effectif canaris sur le mercato. Les plateformes Transfermarkt et l’Observatoire du football (CIES) nous donnent des précisions, sur la valeur marchande des joueurs du groupe nantais, en fonction de leurs échéances contractuelles.

Le FC Nantes pourrait réaliser de belles affaires avec ses joueurs les mieux cotés

Le capitaine Abdoulaye Touré fait partie de cette liste, selon le site Transfermarkt, avec une valeur marchande estimée à 10 millions d’euros. Malgré les intérêts de plusieurs clubs étrangers, dont Hoffenheim cet été, le joueur de 25 ans formé au club continue sa progression à Nantes. On peut imaginer que sa cote ne fasse que grimper, en vue de l’été 2020. L’Observatoire du football, quant à lui, considère le gardien français, prêté par la Fiorentina, Alban Lafont, comme étant l’élément le plus bankable, évalué entre 20 et 30 millions d’euros. Il lui reste une saison et demi à jouer avec le club nantais, mais son aventure pourrait se prolonger si le président Waldemar Kita lève son option d’achat, estimée aux alentours de 7 millions d’euros.

Un joueur nantais vaut en moyenne 5,23 millions d’euros sur le mercato

Le site spécialisé Transfermarkt estime à 80,8 millions d’euros l’effectif nantais. Le FC Nantes ne possède pas un effectif très onéreux puisque sa politique consiste à vendre ses meilleurs éléments à prix fort, chaque année. Cependant, le club affiche une belle progression de la valeur marchande de ses joueurs, car en moyenne, un joueur nantais vaut 5,23 millions d’euros sur le marché des transferts. En un an et demi, ce montant a évolué, par rapport aux 3,5 millions d’euros de moyenne, en 2018.

Combien valent les joueurs du FC Nantes sur ce mercato hiver 2020