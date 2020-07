FC Nantes : Combien vaut Imran Louza sur ce mercato ?

« Pour moi, c’est la révélation. En arrivant au FC Nantes, je ne le connaissais pas. » Tels sont les propos de Christian Gourcuff, entraineur des Canaris depuis août 2019, à l’égard d’Imran Louza. Ce dernier, pur produit du centre de formation nantais, a vécu une première saison 2019-20 pleine chez les pros. Le milieu de terrain est apparu à 28 reprises cette saison, toutes compétitions confondues, pour trois buts et quatre passes décisives. Combien vaut le joueur sur ce mercato ?

Après une saison pleine en pro, combien vaut Imran Louza sur ce mercato ?

Imran Louza a été récompensé également sur le plan international, puisque le joueur a honoré six sélections chez les espoirs tricolores. De ce fait, de nombreux clubs comme le Milan AC ou l’Olympique lyonnais lorgneraient sur le jeune prometteur français (21 ans), selon RMC Sport. Pour Transfermarkt, la valeur marchande du joueur est estimée à plus de 7 M€ quand cette dernière était évaluée à 300 000 € au début de l’exercice 2019-20. Elle avait même atteint un pic à 8 M€, avant l’arrêt du championnat (pandémie). Pour l’Observatoire du football, le milieu de terrain a une estimation entre 15 et 20 M€.

Imran Louza a prolongé jusqu’en 2024 avec le FC Nantes

Au début de l’année 2019, après quelques apparitions chez les pros la saison précédente, le clan Kita (père et fils), président et directeur général des Jaunes et Verts, a décidé de prolonger le Français jusqu’en 2024. Les émoluments du joueur seraient depuis proches de la moyenne du vestiaire nantais à 55 000€ bruts mensuels. Lors d’une visioconférence de presse à la reprise, son coach, Christian Gourcuff, a exprimé son sentiment sur le dossier Imran Louza, nous révèle Ouest France. « Quant à Louza, il a encore du chemin à faire avec nous. Mais si le Real Madrid vient frapper à la porte… On ne peut jamais dire jamais. » Le Nantais pourrait devenir, en cas d’offres, l’une des plus grosses ventes du club (Emiliano Sala est numéro un, avec un transfert à 17 M€, hors bonus).