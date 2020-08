FC Nantes : Combien vaut Mehdi Abeid sur ce mercato ?

Il a parfaitement digéré son départ de Dijon pour Nantes, l’été dernier. Après quelques mois de rodage, Mehdi Abeid a trouvé sa place dans le collectif de Christian Gourcuff. Lequel apprécie sa polyvalence au milieu de terrain. Il est de surcroît tel que nous l’avons récemment observé, le joueur au FC Nantes le plus populaire sur les réseaux sociaux ; cela peut compter dans l’estimation de la valorisation d’un joueur. Celle de l’international algérien progresse, en dépit de l’arrêt prématuré de la saison dernière.

Mehdi Abeid s’est fondu dans le collectif du FC Nantes

Le FC Nantes l’a recruté en provenance du Dijon FCO l’été dernier, alors qu’il était sur la fin de son contrat. Donc libre. Une saison plus tard, il vaut une belle plus-value pour les Canaris, entre 2 et 3 millions d’euros, de la part de Transfermarkt et de 4 à 7 millions, du côté du Centre international d’étude du sport (CIES), en Suisse. A 28 ans, Mehdi Abeid est à l’âge de la maturité sportive. Désormais, plus il va prendre de l’âge et plus sa valorisation va diminuer, car passé la trentaine il sera moins ou plus sujet, aux opérations de trading.

Un contrat signé jusqu’en 2022 chez les Canaris

Cet été, rien ne devrait changer pour lui, Nantais il est et Nantais il devrait rester. Au moins une saison de plus, le menant vers 2022 et l’échéance de son contrat actuel. Son salaire est estimé proche de 60 000 euros bruts mensuels, et plus avec les bonus personnels. Formé à Lens, Mehdi Abeid a un peu baroudé, de France à l’Angleterre (Newcastle), l’Ecosse (St. Johnstone FC) et la Grèce (Panathinaikos), avant de revenir en France, à Dijon, en 2016.