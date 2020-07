FC Nantes : Combien vaut Renaud Emond sur ce mercato ?

Renaud Emond(28 ans) a été recruté, l’hiver dernier, par le FC Nantes, pour dynamiser une attaque en manque de créativité. Le coût de son transfert s’est établi entre 3 et 4 M€. Cependant, la crise sanitaire n’aura pas permis à l’ancien attaquant du Standard de Liège de confirmer tout l’étendue de son talent, dont bénéficiait la formation belge (arrêt définitif du championnat début mars).

Renaud Emond faisait les bonheurs du Standard de Liège

Emond s’est fait remarquer en première division belge, sous le maillot de Waasland-Beveren. C’est au Standard, club dans lequel il évoluera quatre saisons et demi, que le joueur prendra du poil de la bête. Lors des exercices 2017-18 et 2018-19 avec les Standardmen, le natif de Virton a inscrit près de 25 buts, toutes compétitions confondues. À mi-saison du dernier championnat, le Belge était à 7 buts, en 14 rencontres. Des statistiques honorables qui ont conduit les dirigeants nantais à s’offrir le buteur, lors du mercato hivernal. Sous la tunique jaune, Emond a disputé seulement sept matches, pour un but en Coupe de France. Il est décrit comme athlétique, et apprécié pour sa mentalité et sa générosité sur le terrain. La valeur marchande du numéro 28 au FCN est évaluée à 3,5 M€ par Transfermarkt quand l’Observatoire du football l’estime à plus, entre 4 et 7 millions d’euros.

L’attaquant s’est engagé jusqu’en 2022 avec le FC Nantes

Renaud Emond est sous contrat avec les Canaris jusqu’au mois de juin 2022. Le Belge tourne à 75 000 € bruts mensuels. Cinquième plus mauvaise attaque de Ligue 1 la saison passée (28 buts, pire attaque Toulouse, 22 buts), le FC Nantes compte sur son nouvel attaquant pour emmener un nouveau souffle à son secteur offensif peu inspiré. En pleine préparation pour le prochain exercice (début 22 août), les Nantais ont déjà effectué deux matchs amicaux. Une victoire 6-0, le 18 juillet dernier, contre le Stade nyonnais (3e divison suisse), avec un but de Emond, et un match nul, 0-0, face à Anderlecht, le 25 juillet. Les hommes de Christian Gourcuff débuteront leur nouvelle saison par le derby, face aux Girondins de Bordeaux.