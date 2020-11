FC Nantes : Un actif joueurs à 18 M€ en fin de contrat en 2021

Un peu plus du quart de la valeur marchande totale estimée, du groupe professionnel du FC Nantes, c’est le poids que pèsent les joueurs dans leur dernière saison contractuelle. Ils sont cinq ,dont un dans une situation plus particulière, puisqu’il est prêté. Et en ce qui le concerne, c’est le deuxième exercice d’Alban Lafont dans les buts des Canaris.

Alban Laffont arrive au bout des deux ans de son prêt

Le portier français a une clause libératoire fixée par la Fiorentina, à qui il appartient. Elle serait de 7 millions d’euros, inférieure à son estimation marchande du moment, à 12,5 millions, sur la plateforme Transfermarkt. Il est le joueur le plus bankable, de ceux pour qui la date du 30 juin 2021 sonne comme butoir, chez les Jaune et Vert.

Cinq joueurs visés par l’échéance du 30 juin prochain

Il y a dans l’ordre de la valorisation estimée sur ce mercato, le latéral Fabio (2,5 M€), le défenseur axial, Thomas Basila (1,5 M€) et les milieux, Batista Mendy et Roli Pereira de Sa. Ils ne vaudront plus rien pour le FC Nantes, au commencement de l’été prochain, s’ils ne sont pas renouvelés dans le courant de l’exercice. Quant aux cadres du collectif de Gourcuff, ils sont à l’abri pour quelques saisons encore.

Les joueurs en fin de contrat en 2021 au FC Nantes

Alban Laffont

Thomas Basila

Fabio

Batista Mendy

Roli Pereira de Sa