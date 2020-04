FIFA 20 – Le meilleur onze possible avec des joueurs français

A quel point l’équipe de France de football version Didier Deschamps est-elle proche de la meilleure formation possible à aligner sur FIFA 20 ? Assez, voire très d’après le collectif partagé par le média spécialisé Realsport101. A l’addition des notes individuelles, des postes de chacun et de leurs relations (affinités) possibles, voilà ce qui serait le meilleur onze, uniquement composé de joueurs français.

L’équipe de France adaptée à l’univers FIFA 20

Les cadres y sont naturellement, le capitaine Hugo Lloris dans les buts, Raphaël Varane en défense, N’Golo Kanté et Paul Pogba dans l’entre-jeu ou Antoine Griezmann et Kylian Mbappé… Seul le latéral du Napoli, Kevin Malcuit se glisse dans le squad, sans n’avoir jamais connu les joies d’une sélection internationale. Ce onze est talentueux, mais particulièrement cher à composer. De surcroît si l’on ajoute les remplaçants suggérés : umtiti, Kenny Lala, Roussillon, Saint-Maximin, Ben Yedder, Laporte, Matuidi, Lacazette…

Un collectif à plus de 85 pour note générale

Ensemble, les onze de cette équipe de France version FIFA 20 valent une note moyenne de 85, comme Lenglet et Varane associé dans l’axe de la défense. Trois joueurs (Griezmann, Mabppé et Kanté) sont à 89 et Malcuit a la plus faible du groupe, à 78 de générale.

