FIFA 20 – Les meilleurs joueurs agents libres à recruter gratuits

Vous manquez de liquidités pour recruter au commencement de votre partie FIFA 20 ? Ne paniquez pas, nous avons la solution. Il suffit de recruter malin, c’est-à-dire des joueurs agents libres, sans contrat au départ de la première saison. Ils sont donc gratuits sur l’indemnité du transferts. Ça n’est pas rien.

Pas de pointures, mais des joueurs sans contrat donc sans indemnité de transfert

Alors oui, ne sont pas concernées les pointures. Ce serait trop facile si en plus d’être le meilleur joueur du titre d’Electronic Arts (noté à 94), Lionel Messi était disponible pour tous. Ceux que nous avons listé ci-dessous et dans le tableau complet en page suivante, ne sont pas des visages connus. Pas des « chèvres » non plus. En moyenne noté entre 78 de générale, à 83. Et pour certains le potentiel de grimper jusqu’à 83. Précisons que les notes et leur possible évolution ne sont donnés qu’à titre indicatif, car elles changent au fur et à mesure de la saison.

Les Sud-américains sont majoritaires dans la liste des sans contrat

Pour des joueurs d’un calibre supérieur, mieux vaut sinon attendre la fin de la première saison, ceux qui arrivent au bout de leur contrat. Nous avons déjà listé pour vous les meilleurs. Les agents libres sont majoritairement d’Amérique du sud et pour la plus grosse partie natif d’Uruguay. Il n’y a que le milieu néerlandais, Tonny Vilhena, pour ressortissant de l’Union Européenne. Tous les postes sont sinon proposés, on vous propose d’ailleurs tout un collectif de joueurs agents libres sur FIFA 20.

Le onze des agents libres sur FIFA 20

Les meilleurs joueurs agents libres à recruter gratuit sur FIFA 20

Joueur Age Position Note moyenne Potentiel Andrey Lunev 27 G 79 81 Egidio Maestre Schetino 27 DC 82 82 Jaime Nicolas Frendado 35 DC MDC 81 81 Mauro Evidio Nerez 30 DG MG 80 80 Giovani Luis Quintana 35 DD MD 78 78 Matias David Baldona 35 MC MDC 80 80