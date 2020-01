FIFA 20 – Voilà ce que serait la TOTY de FUT 20 (sans Cristiano Ronaldo)

Le verdict officiel sera rendu ce lundi 6 janvier à 19h00, c’est à cet instant que sera dévoilée la TOTY, comprendre « team of the year », sur le jeu FIFA 20. Avec un peu d’avance sur le calendrier circule depuis ce samedi, un visuel affirmant être celui de l’équipe choisie par la communauté des joueurs FUT, puisque c’est à eux que revenait le pouvoir décisionnel. Il a été partagé communément sur Instagram, par les comptes tjokiefifa et futdreamss, suivis par 14k abonnés le premier et plus de 30k le second.

Il n’y aurait ni Neymar ni Cristiano Ronaldo dans la TOTY de FIFA 20

Largement commenté et partagé, il s’est aussi répandu ailleurs depuis sa publication, notamment repris par certains médias d’Angleterre. On ne garantie pas de sa certitude, mais s’il est exact, il conviendra d’abord de noter les absences des deuxième et troisième meilleurs noté du jeu : Cristiano Ronaldo (93) et à degré de moindre Neymar (92). Moindre pour le Brésilien, car il sort d’une année compliquée marquée par une blessure et des affaires extra-sportives. En ce qui concerne CR7 par contre, la pilule sera dure à avaler pour lui, s’il est en effet évincé.

La communauté des joueurs du mode FUT a décidé du onze de l’année

A sa place, une triplette offensive composée de Sadio Mané, Kylian Mbappé et Lionel Messi. N’Golo Kanté est un autre international français présent dans cette TOTY de FIFA 20, tandis que les champions d’Europe de Liverpool sont quatre et majoritaires. La communauté des fans du titre de EA Sports avait à décider de son onze de l’année, dans un schéma en 4-3-3, avec des joueurs à choisir dans une liste de 55 sélectionnés.