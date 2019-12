FIFA 20 – Voilà la meilleure équipe possible pour moins de 100K

Pour les amoureux de FIFA 2020, si vous avez besoin de construire une équipe Fifa Ultimate Team avec peu de moyens, voici le collectif de joueurs à recruter pour environ 100K. Avec un tel budget, cette équipe, proposée par un gameur sur la plateforme Reddit, est selon ses dires, la plus équilibrée possible car, précise-t-il (sans que nous puissions le vérifier), « ce sont les joueurs les plus achetés sur FIFA 20 ».

Sept français sont présents dans l’équipe FUT de FIFA 20

Ce collectif s’articule en 4-3-3, la moyenne générale des joueurs varie entre 81 et 85. Sept joueurs français sont dans le 11 de départ, avec Alphonse Aréola dans les cages. Son prix est estimé à 2 900 crédits aux enchères. Jérôme Roussillon, le latéral gauche de Wolfsburg et Lucas Hernandez, en défense centrale composent une partie de l’arrière garde. Au milieu de terrain, le profil de Wissam Ben Yedder, que l’on a l’habitude de retrouver dans l’attaque de l’AS Monaco. Sa polyvalence vaut 3 000 crédits.

Frenkie de Jong, joueur le plus complet avec une moyenne de 85

Moussa Sissoko se positionne dans l’entrejeu avec d’excellentes qualités physiques. Avec 85 de moyenne sur FIFA 20, Frenkie de Jong, le milieu de terrain du FC Barcelone possède la meilleur note de l’équipe. Il faut débourser 18 000 crédits pour l’obtenir. Anthony Martial et Ousmane Dembelé sont positionnés sur les flancs de l’attaque, pour prendre de la vitesse et les espaces libres. Alors que le brésilien de Tottenham, Lucas Moura se retrouve, ici, dans un rôle d’attaquant de pointe.