FIFA 21 : A 53 ans, c’est lui le plus vieux joueur du game

En 1967 naissaient Roberto Baggio, David Ginola ou encore Basile Boli, de grands noms du football des années 90. Tous ont maintenant pris leur retraite et continué leurs chemins loin des terrains. Quoi de plus normal, la cinquantaine passée, que de vouloir s’en éloigner après de bons et loyaux services, et changer de carrière. Enfin, ce n’est pas l’avis de tout le monde : né la même année, Kazuyoshi Miura démarre sa 35ème saison de football professionnel à 53 ans, et il sera même possible de le jouer sur FIFA 21.

Le footballeur professionnel le plus vieux du monde disponible sur FIFA 21

Comme il était déjà disponible sur FIFA 96, Kazuyoshi Miura sera de la partie dans l’édition de cette année. Avec 60 de note générale d’après les leaks sur le web, il est le joueur à recruter dans votre équipe, pour lui apporter un petit peu d’expérience. Le jeu vous permettra par exemple, si vous le voulez, de l’associer à Rayan Cherki, en attaque. Cependant, le choc des générations risque d’être puissant, le Japonais a plus de trois fois l’âge de la pépite lyonnaise.

En 53 ans, il se passe beaucoup de choses dans le football

De l’expérience, la star japonaise n’en manque certainement pas. Il est le joueur professionnel et le buteur le plus âgé de l’histoire, de jolis exploits bien que la légende du foot japonais ne joue plus beaucoup, certainement préservée par son coach, plus jeune que lui de 5 ans. Mais même sans temps de jeu, il continue de s’entraîner avec son club actuel, le Yokohama FC, qu’il a vu naître en 1998, l’année de ses 31 ans. Dans tous les cas, « King Kazu », comme il est surnommé dans son pays, n’a pas l’air d’avoir la tête à le retraite pour le moment. Peut-être continuera-t-il assez pour voir son âge et sa note sur FIFA correspondre.