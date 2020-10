FIFA 21 : Ce bug qui vous fait sauter par-dessus les joueurs

Sauter par-dessus son vis-à-vis, voire même s’envoler jusqu’à disparaître de l’écran, ce sont les évènements surnaturels auxquels ont pu assister une petite poignée de joueurs de FIFA 21, quelques jours après sa plus récente mise à jour. Ce bug a été largement relayé sur les réseaux sociaux, par des gamers, parfois énervés, parfois amusés, mais souvent moqueurs à l’encontre du jeu.

Une mise à jour FIFA 21 à l’origine du bug

C’est depuis la dernière mise à jour que les utilisateurs ont remarqué le bug en jouant, et même identifié sa nature. Ainsi, pour faire décoller son joueur de la terre ferme, il suffit de se faire une passe à soi-même puis de courir sur un adversaire, pour récupérer la balle. Le dysfonctionnement n’arrive pas à coup sûr, mais il a déjà fait assez de victimes pour que plusieurs vidéos, partagées notamment sur Twitter, dépassent le million de vues.

Régler le problème avant Noël

Ce n’est pas le premier bug que subit le jeu de football célèbre, et probablement pas le dernier. Au fil des éditions, il a été la cible de nombreuses critiques, conséquence aussi, de la notoriété du produit. A 2 mois de Noël, FIFA 21 apparait comme l’un des jeux qui aura le plus grand succès cette année. D’ici là, EA Sports fera tout pour qu’il ne soit plus possible de jouer à saute-mouton avec les défenseurs adverses, évènement déjà rarissime voire presque isolé.