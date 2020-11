FIFA 21 : Ce que serait la Superligue européenne selon FIFA

Le projet d’une Superligue européenne n’est pas nouveau, mais elle agite le monde du football depuis quelques temps comme elle revient sur la table du côté de l’UEFA. Josep Maria Bartomeu a même annoncé, en démissionnant de son poste de président du FC Barcelone, que le club catalan avait accepté de participer à une future représentation de celle-ci, si elle doit exister. Comme visible ci-dessous, Le spécialiste BCHD Gaming s’est amusé à retranscrire l’idée sur FIFA 21, en laissant le hasard du jeu déterminer les résultats qu’elle aurait engendré sur les 5 prochaines saisons.

Liverpool tirerait profit de la Superligue européenne

Si la première saison aurait été dominée par les clubs espagnols, avec un trophée pour le Real Madrid, devant le FC Barcelone et avec l’Atlético 4ème, les écuries de Premier League prennent ici, vite le dessus. Tout particulièrement Liverpool. Dans cette simulation proposée sur FIFA 21, les hommes de Jurgen Klopp gagneraient 3 des 4 titres suivant l’exercice 2020-21, ne laissant qu’un seul club le déposséder du titre, lors de la 4ème année, en la présence de Manchester City. Derrière, rien que des miettes du podium pour les autres clubs comme le Real, présent 3 fois dans le top 3, et le Bayern, deuxième en 2022 et 2023.

Un dernier Ballon d’Or pour Messi, au milieu des joueurs des Reds, selon FIFA 21

Pas de dernier Ballon d’Or pour Cristiano Ronaldo, qui verrait l’écart se creuser avec Messi, vainqueur de son 7ème en 2021, selon cette partie. Avant et après, Mohamed Salah et Sadio Mané, le duo d’attaque de Liverpool, se partageraient la distinction, avec respectivement deux et une élections. Lors de la 5ème et dernière saison, c’est l’ailier du Real Madrid, Vinicius Jr, qui arracherait son premier trophée. En revanche, pas de français parmi les couronnés, contrairement à d’autres simulations, réalisées sur une plus longue période.