FIFA 21 : Ce qu’il se passe quand on essaie de recruter Messi…

Tout le monde l’a mesuré cet été, combien il était difficile sinon impossible de recruter Lionel Messi. Ce n’est pas que l’Argentin n’intéresse pas des clubs, tout l’inverse même, mais les chiffres qui l’entourent élèvent l’opération à des chiffres records que même Manchester City ne pouvait raisonnablement pas assumer, sans sortir des clous du fair play financier. Ça, c’est pour le monde tel que nous le vivons mais sur le virtuel, dans l’univers du jeu FIFA 21, qu’en est-il alors ?



Comme dans la vraie vie Messi ne se laisse pas facilement recruter

MGH, un Yout très populaire sur la plateforme, s’est essayé au transfert du siècle. L’espace d’une partie où justement il veille au destin de Manchester City et tente de recruter Lionel Messi, depuis le FC Barcelone. Attention, spoil de la suite : sur le titre de EA Sport aussi, s’offrir le sextuple Ballon d’or tient presque de la performance. Mais au bout du compte, cela devient possible. Non sans mal, toutefois.

Sur FIFA 21, l’agent de la Pulga est dur en affaires

Après une première offre à 80 millions de livres refusée par le Barça qui en demande 44 M, plus Mahrez, l’offre est finalement acceptée un temps plus tard, après nouvelle négociation. Une fois défini son rôle (de cadre) dans le collectif, lui est offert un contrat sur trois ans. Messi et son agent son gourmands sur FIFA 21 et les discussions s’interrompent, sur un salaire à 350 000 livres hebdomadaires et une prime à la signature de 3,25 millions de livres.

Après longues tergiversations, le contrat est finalement accepté par La Pulga.