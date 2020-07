FIFA 21 dévoile la jaquette avec Mbappé (PSG) à l’affiche

Plus d’infos à suivre…

Kylian Mbappé, 21 ans à peine et déjà tête d’affiche d’un jeu de renommée mondiale : rien n’arrête le natif de Bondy, même sur le secteur du marketing, qu’il appréhende et avale avec une vitesse remarquable. Ce mercredi, EA Sports, l’éditeur du jeu FIFA 21 et de ses déclinaisons antérieures dévoile la jaquette de l’opus prochain, à sortir en septembre. Et devinez quoi ? L’attaquant du PSG est à l’honneur de la jaquette.

C’est lui même qui le relaie sur les réseaux sociaux, avec la complicité de son club, on le devine pas peu fier de voir son attaquant ainsi élevé au rang de stars, parmi les autres de la planète football. Etre à l’affiche d’un FIFA n’est pas rien. Ni donné à tout le monde. Pendant des années, Cristiano Ronaldo et Messi se sont disputés la foncition. Neymar avec eux, parfois.