FIFA 21 : Hommage de EA Sports à Diego Maradona

Que le plus iconique jeu de football sur console rende un hommage appuyé à l’un des footballeurs les plus emblématiques de l’histoire est dans l’ordre des choses. Ce mercredi, quelques temps après qu’ai été confirmée la mort de Diego Maradona, EA Sports s’est associé à la peine du monde du football, en ajoutant à son jeu FIFA 21, un message à l’attention du Pibe de Oro et de ses gamers.

FIFA 21 aux couleurs de l’Albiceleste de Diego Maradona

« Afin d’honorer la disparition et de célébrer la vie d’une légende, un tifo Maradona et un maillot national de l’Argentine ont été ajoutés à votre club FUT« , dit un message en screen d’écran de l’opus d’Electronic Arts. Il est visible de tous les utilisateurs de la plateforme FIFA 21, partagé dans toutes les langues. Ainsi dans le store du jeu est-il possible d’obtenir des maillots, à domicile ou extérieur de la sélection d’Argentine, que Maradona a rendu si fière, en 1986.

Ces maillots s’ajoutant au tifo de la celeste, l’hommage au meilleur numéro 10 de son époque et peut-être du football est mérité. « Gracias Diego » !