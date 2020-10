FIFA 21: Le 11 des jeunes de la Ligue 1 au plus fort potentiel

Eden Hazard, Karim Benzema, Ousmane Dembélé… La France a formé et vu éclore dans son championnat un nombre incalculable de talents au fil des années. En ce moment encore, plusieurs pépites font parler d’elles partout autour du globe. Dans la vraie vie, comme sur FIFA 21, tout le monde veut les voir finir dans leur équipe, voici le 11 des jeunes de Ligue 1 au plus fort potentiel sur le jeu.

La formation proposée ci-dessous est pour le moins éclectique. Les notes actuelles des joueurs vont de 59 à 90 pour une moyenne de 72, avec pas moins de 7 clubs représentés, parmi lesquels le LOSC l’est 3 fois, le PSG et l’AS Monaco le sont 2 fois. Une notation qui ne risque pas de stagner, au vu du potentiel de chacun de ces joueurs. Tous au maximum de leur capacité, le onze pourrait même atteindre les 85 de générale, avec, en son sein, le probable futur meilleur joueur du jeu : Kylian Mbappé (95).

Ce dernier serait l’attaquant de pointe d’un système en 4-3-3 à tendance très offensive, accompagné, sur les ailes, par le nouvel arrivé lillois Jérémy Doku, et la pépite bordelaise Dilane Bakwa. Au milieu, La paire Camavinga-Cherki, à tous deux 88 de potentiel, a de quoi faire tourner la tête tous les fanatiques du ballon rond. De belles promesses pour le football français, et les adeptes du mode carrière sur FIFA 21.

#FIFA21 CAREER MODE HIGHEST POTENTIAL TALENTS: LIGUE 1 🇫🇷

The highest potential talents for each position of all players aged 21 or less and currently playing in Ligue 1 ✅

Who is your favourite Ligue 1 talent? 🤩 pic.twitter.com/GFas0vumIz

— FifaCMTips (@FifaCMTips) October 17, 2020