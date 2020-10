FIFA 21 : Les 50 joueurs les plus populaires pour les gamers

Plus de dix jours après la sortie officielle du jeu, les gamers ont déjà leurs préférences en ce qui concerne les joueurs, sur FIFA 21. Comme détaillé par le spécialiste FUTUBER 26 ci-dessous, parmi les 50 les plus populaires de l’opus de cette année, certains d’entre eux ont déjà été utilisés lors de plus de 500 000 matches, sur FUT 21. Dans ce classement, beaucoup de noms français, mais surtout une majorité de joueurs connus pour leur vitesse.

Les Français ont la cote sur FIFA 21

Parmi ces 50 joueurs les plus utilisés sur FIFA 21, huit sont français. Et pas forcément les noms qu’on attendrait. La présence de Paul Pogba ou Ngolo Kanté ne surprend pas, tant ils sont reconnus et leurs moyennes élevées (respectivement 86 et 88), contrairement à celle d’Allan Saint-Maximin (80), Anthony Martial (84) et Ferland Mendy (83). Pourtant, il y a une raison à leur présence. Ils ont en commun une note de vitesse importante, entre 89 et 93, et un prix abordable, paramètre qui fait défaut à Kylian Mbappé, absent de ce top.

Les joueurs rapides sont les plus populaires auprès des gamers

Cette vélocité semble être la qualité la plus recherchée par les adeptes du mode FUT, au regard des statistiques affichées par les joueurs ci-dessous, dans le domaine. En témoignent, par exemple, les chiffres de Timo Werner sur FIFA 21 : muni de ses 91 de vitesse, il est le troisième joueur le plus utilisé, avec 546 815 matches au compteur, pour 1,9 but par apparition. Plus loin dans le classement, on retrouve même deux éléments du top 10 des plus rapides du titre, en la personne d’Adama Traoré et Alphonso Davies.