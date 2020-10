FIFA 21 : Les joueurs en fin de contrat à recruter pour sa carrière

Le mode carrière de FIFA nécessite un bon sens des affaires et une bonne gestion de son budget. Si les sommes à débourser pour s’attacher les services d’un joueur sont parfois astronomiques, il existe un moyen de recruter les meilleurs joueurs du monde à prix moindre. Certains sont libres de tout engagement à la fin de la première saison, le moment parfait pour attirer ces stars dans son effectif. Sur FIFA 21, les joueurs en fin de contrat sont nombreux, et quelques uns d’entre eux sortent du lot.

Sept des 50 meilleurs joueurs sur FIFA 21 sont en fin de contrat

Parmi les pointures disponibles à recruter gratuitement au premier mercato d’été, sept font partie des 50 meilleurs joueurs de l’édition. A leur tête, Lionel Messi, rien que ça. Avec la note la plus élevée sur FIFA 21 (93), il est sans doute le plus gros coup à tenter en fin de saison, encore faudra-t-il le convaincre de quitter le FC Barcelone. Chez le rival, Luka Modric (87) et Sergio Ramos (89) arrivent aussi à la fin de leurs obligations avec le Real Madrid, en 2021. Comme eux, Sergio Agüero (89) à Manchester City, Georgio Chiellini (87) à la Juventus, et Samir Handanovic (88) à l’Inter Milan. Tous font partie de la liste des meilleurs joueurs en fin de contrat à recruter gratuitement sur FIFA 21, à voir en page suivante.

Les négociations peuvent commencer dès le 1er janvier

Les joueurs qui sont dans les six derniers mois de leur contrat peuvent être signés gratuitement sur des accords pré-contractuels. C’est-à-dire qu’à partir du 1er janvier 2019, il sera possible de les recruter, mais pour les voir jouer avec son club, il faudra tout de même attendre la fin officielle du bail qui les lie à leurs équipes actuelles.

Les meilleurs joueurs en fin de contrat à recruter gratuit sur FIFA 21

Joueur Club Position Age Note moyenne Lionel Messi FC Barcelone AD 33 93 Sergio Agüero Manchester City BU 32 89 Sergio Ramos Real Madrid DC 34 89