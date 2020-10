FIFA 21 : Les pires joueurs par catégories d’âges sur FIFA 21

Ils ont déjà le mérite d’être représentés sur le jeu, même si leurs statistiques y sont loin d’être attractives. Comme il faut des premiers, il faut bien des derniers, et ceux ci-dessous en font partie ; ils sont les pires joueurs par catégories d’âges sur FIFA 21. Avec des notes dépassant rarement les 60 de moyenne, certains sont là pour leur longévité, d’autres pour leur jeunesse, mais aucun d’entre eux ne rivalise avec les stars du football qui partagent leur âge.

La Chine à l’honneur concernant les pires joueurs

Intégré à la licence FIFA depuis l’édition 2019, la Chinese Super League dispose de quelques stars dans ses rangs, comme les Brésiliens Oscar ou Hulk, mais d’un niveau tout de même relativement faible. Presque la moitié des pires joueurs par catégorie d’âges sur l’opus de cette année viennent de ce dernier. Une grande partie des autres provient, elle, d’Angleterre. Le jeu propose de jouer chaque équipe des quatre premières divisions du pays, là où la France n’en a que deux, par exemple, d’où les joueurs mois expérimentés et talentueux que le reste.

Une moyenne en augmentation avec l’âge

Cela peut paraître surprenant, plus les tranches d’âge sont élevées, plus leurs pires joueurs affichent une note hausse. Alors qu’ils ne dépassent que trois fois les 50 de générale avant la trentaine, il ne les quittent plus après 33 ans. Parmi les vétérans, le joueur le plus vieux du titre, Kazuyoshi Miura, est seul dans sa classe, à 53 ans. Son coéquipier et cadet de 11 années, Shunsuke Nakamura, est le pire de tous les footballeurs de 42 ans, malgré une honnête moyenne de 65. Dans ces cas-là, être le dernier ne doit sûrement pas importer plus que la joie d’être encore présent sur ce FIFA 21, et sur les terrains.

Les pires joueurs par catégories d’âges sur FIFA 21

16 ans : Raphael Borges Rodrigues = 49

17 ans : Patrick Ferry = 47

18 ans : Ronan McKinley = 47

19 ans : Laurence Smith = 48

20 ans : Wang Zhenghao = 47

21 ans : Zhou Xiao = 47

22 ans : Chen Chunxin = 48

23 ans : Zhong Jiyu = 47

24 ans : James Akintunde = 48

25 ans : Song Haiwang = 48

26 ans : Chen-Zeng Tailang = 49

27 ans : Pan Ximing = 50

28 ans : Liu Jiashen = 53

29 ans : Teng Shangkun = 50

30 ans : Laurie Walker = 48

31 ans : Gao Xiang = 49

32 ans : Wang Jianwen = 48

33 ans : Yao Jiangshan = 53

34 ans : Przemyslaw Oziebala = 57

35 ans : John Russell = 52

36 ans : Mark McChrystal = 56

37 ans : Sun Shoubo = 55

38 ans : Gary Maley = 52

39 ans : Fahad Al Shammari = 58

40 ans : Pier Graziano Gori = 62

41 ans : Kyriakos Stamatopoulos = 57

42 ans : Shunsuke Nakamura = 65

43 ans : Leao Butron = 64

53 ans : Kazuyoshi Miura = 59