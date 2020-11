FIFA 21: Quand les pires joueurs de l’histoire FIFA affrontent les meilleurs

De 1993 à aujourd’hui, le jeu de foot sur console FIFA déchaîne les passions, du gaming et du foot réunis, chaque année. Un des aspects qui séduit le plus les adeptes sont les notes délivrées par la licence à chacune des éditions. Sur la dernière décennie, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo occupent le haut du panier, avec des moyennes pouvant aller jusqu’à 94, tandis que certains joueurs n’affichent que 40, voire moins. Le spécialiste FUTUBER 26 a réalisé un classement des meilleurs faces aux pires joueurs, tous opus confondus, de FIFA 10 à FIFA 21.

Jusqu’à 68 unités de différence, entre le meilleur et le pire joueur depuis FIFA 10

C’est l’actuel sélectionneur de l’Irlande du Nord, Ian Baraclough, qui dispose des deux pires notes délivrées par le titre sur cette période, avec une fois 36 et une autre 26 de générale. Avec cette dernière moyenne, il accuse un retard de 68 unités sur les meilleures versions de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, à 94, note qu’ils ont atteint respectivement à 6 et 3 reprises. Preuve de leur domination sur le jeu, autant que sur les terrains, les deux rivaux éternels sont d’ailleurs les seuls à avoir dépassé les 92 depuis FIFA 10. Chaque année pour le buteur portugais, qui plus est.

5 éléments de FIFA 21 chez les meilleurs, mais aucun chez les pires

Les représentations des deux légendes, sur FIFA 21, sont aussi parmi ce classement, et ce ne sont pas les seuls. Ils sont accompagnés par Robert Lewandowski, Neymar, Jan Oblak et Kevin de Bruyne, tous à 91 de générale. En revanche, la plus récente version du titre ne présente pas de joueur en dessous de 44, note à ne pas dépasser pour faire partie des pires. Du côté des français, rien à signaler à part la seule présence de Franck Ribéry, 49ème carte la plus haute avec son 90 de moyenne sur FIFA 13.