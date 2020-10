FIFA 21 : Que se passe-t-il à la fin d’une carrière en 2035 ?

A tous les impatients ou les moins endurants, ce sujet est pour vous. Ceux qui ne pousseront jamais assez loin, une carrière sur FIFA 21, pour en connaître la fin. Premier enseignement, la retraite vous guette au samedi 30 juin 2035, précisément. Et à ce moment là, que se passe-t-il ? BCHDGaming, un influenceur réputé dans son domaine nous en livre les détails. A la fin, est donné le bilan de vos années actives et vous sont adressées les félicitations du board.

En 2035, le PSG domine en France et Chelsea en PL

En 2035, en France, le PSG domine toujours la Ligue 1, cette fois devant le LOSC et Monaco. En Allemagne aussi, le Bayern est souverain, par contre en Liga, l’Atlético fait la nique au Real et au Barça. Quant à la Premier League anglaise, elle voit en 2035, Chelsea gagner le titre devant Liverpool, et Manchester City terminer loin derrière, en douzième position.

La retraite pour Dest, Fati, Haaland et Joao Felix en sont proche

Cette saison là, l’Atlético fait coup double, avec la Ligue des champions aux dépens de Chelsea et l’Eintracht Francfort s’impose en Ligue Europa. A plus de 165 millions d’euros, un dénommé Nexbt au profil créé par l’IA de FIFA 2&, devient le transfert le plus cher de la saison. Tandis qu’au terme de celle-ci Mohamed Kudus ou le transfuge du Barça Sergino Dest prennent leur retraite à 33 et 34 ans. Et elle proche pour Ansu Fati (32 ans), Erling Haaland (34 ans), ou Joao Felix (35 ans).