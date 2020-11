FIFA 21 : Si Messi, Neymar et Suarez étaient toujours associés au Barça…

Il ne faut jamais dire « fontaine… », mais la triplette MSN, si redoutable il y a quelques années sous le maillot du Barça, ne rejouera jamais plus ensemble. Il n’y a plus que Messi, désormais, pour défendre le collectif blaugrana ; Neymar est depuis 2017 au PSG, tandis que Suarez a rejoint l’Atlético, cet été. S’ils évoluaient encore ensemble aujourd’hui, nul ne sait quelle réussite sportive ils auraient. Mais on peut en avoir une idée, dans le mon de virtuel, de FIFA 21.

Messi, Suarez et Neymar comme à la belle époque au Barça

C’est un nouvel opus signé de BCHDGaming, à l’origine d’amusantes simulations, à cet exemple qui vise les plus nostalgiques d’une époque brillante, pour le Barça. Si Messi, Neymar et Suarez évoluaient toujours ensemble sur FIFA 21, quel serait leur impact ? Verdict, pour spoiler la séquence de plus de 40 minutes et en Anglais, il serait tout simplement monstrueux. Pour faire simple, sur les dix ans de la carrière simulée, les Catalans remportent l’écrasante majorité des trophées ; Liga ou Ligue des champions réunis.

Un trio monstrueux – et inoxydable – sur FIFA 21

Et bien sûr des distinctions individuelles au Ballon d’Or, pour le Brésilien et l’Argentin. Même au bout du dixième exercice, le Barça gagne encore en championnat, en Supercoupe, ou même en Ligue des champions face à Dortmund. Cela nous projette à la saison 2030-31. Dans la vraie vie, Neymar aurait alors 38 ans et Messi et Suarez, 43 ans !