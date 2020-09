France 2e, les 10 nations d’Europe les plus chères sur le mercato

Avec deux – le Portugal (5e) et la Croatie (9e) -, des dix nations à la plus forte valorisation du moment en Europe, sur le marché des transferts, la France est dans un groupe 3 particulièrement relevé, en Ligue des nations 2020. Les Bleus eux même sont dans ce classement, pris sur la base des estimations de la plateforme spécialisée, Transfermarkt. Le groupe des champions du monde, pèse 914,9 millions d’euros, sur ce mercato.

la France a Mbappé pour joueur le plus cher du monde

Avec Kylian Mbappé, à 180 millions d’euros, pour joueur le plus cher dans le monde du football. En moyenne, un joueur du collectif de Didier Deschamps, vaut 41,5 millions d’euros. C’est notamment proche des 45 millions donnés à Dayot Upamecano, annoncé comme probable titulaire, pour une première sélection en Bleu. C’est aussi l’estimation du moment d’Eduardo Camavinga, même si sa précocité, à 17 ans, rend le jugement plus difficile étant donné les fortes convoitises qu’il suscite.

Une valorisation estimée au milliard d’euros pour l’Angleterre

La France est devancée au classement européen par l’Angleterre, valorisée à plus du milliard d’euros. Mais Transfermarkt compte deux joueurs en plus dans la liste des Three Lions, que dans celle de la France. Le rapport de force sinon s’équilibre. L’Italie complète le podium,

10. Serbie = 349,1 M€

9. Croatie = 349,2 M€

8. Pays-Bas = 561,8 M€

7. Belgique = 697,2 M€

6. Allemagne = 729,5 M€

5. Portugal = 736,5 M€

4. Espagne = 758,2 M€

3. Italie = 847 M€

2. France = 914,9 M€

1. Angleterre = 1 004 M€