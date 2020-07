Girondins de Bordeaux : Combien vaut Benoît Costil sur ce mercato ?

Les Girondins de Bordeaux, l’un des feuilletons du moment. Englué dans une crise institutionnelle, entre les différends des ultras et de la direction, et les départs annoncés de l’entraineur, Paulo Sousa, et du directeur sportif, Eduardo Macia, le club au scapulaire n’en finit plus de faire parler de lui. Récemment, des rumeurs circuleraient autour d’un transfert de son gardien de but et capitaine, Benoît Costil. À 33 ans, combien vaut l’international français sur ce mercato ?

L’international tricolore vaudrait jusqu’à 4 M€ sur ce mercato

Selon Transfermarkt, la valeur marchande du gardien de but bordelais est évaluée 4 M€. Même estimation du côté de l’Observatoire du football qui la donne entre 2 et 4 M€. Benoît Costil est arrivé en Gironde à l’été 2017, contractuellement libre, depuis le Stade Rennais. Sous la tunique des Marines, le portier a disputé près de 120 matches officiels, en trois saisons, devenant l’un des leaders de l’effectif. Le joueur formé au SM Caen s’est révélé dans l’Ille-et-Vilaine, à Rennes, en réalisant six saisons pleines, et en découvrant la C3, en 2011-12. Passé par Vannes et Sedan en Ligue 2, le numéro 3 en Équipe de France lors de l’Euro 2016 a, à son compteur, plus de 400 matches en divisions professionnelles.

Benoît Costil a prolongé d’une année supplémentaire avec les Girondins de Bordeaux

Sous contrat jusqu’au mois de juin 2021, Costil a prolongé, l’été dernier, d’une année supplémentaire avec les Marines et Blancs. Il est désormais lié jusqu’en juin 2022 aux Girondins. L’ancien Rennais perçoit près de 2,5 M€ bruts annuels, sans les primes complémentaires. Il possède le deuxième plus gros salaire de l’effectif, en 2019-20, derrière Laurent Koscielny et ses 3,6 M€ bruts. Selon le journal L’Équipe, le portier aurait, via ses agents, contacté le Montpellier Hérault pour manifester son intérêt, pour la saison à venir. Le joueur serait prêt à baisser ses émoluments en échange d’un bail de quatre ans. Cependant, à 33 ans, les dirigeants montpelliérains hésiteraient sur une telle durée de contrat. Affaire à suivre…