Juve – OL : Les Lyonnais verront-ils les quarts selon les bookmakers ?

Ce vendredi 10 juillet a eu lieu le tirage au sort de la Ligue des champions. Les clubs toujours en lice, pour remporter ce trophée si prestigieux, ont découvert leur adversaire pour les prochaines échéances. Pour l’OL et la Juve, qui doivent s’affronter en huitième de finale retour (1-0 à l’aller pour Lyon), au Juventus Stadium, il s’agira du Real Madrid ou Manchester – City (1-2 au match aller), en 1/4 de finale. Avant ça, les lyonnais et turinois doivent se concentrer sur leur seconde confrontation, qui semble très indécise selon les bookmakers.

Les Lyonnais sont donnés favoris pour une qualification en 1/4 de finale

Le scénario peut surprendre, mais l’Olympique lyonnais est bien favori face la Juve, pour une qualification en quart de finale. Si les Italiens partent vainqueur à l’issue du temps réglementaire (cote à 1,5 contre presque 6), Lyon qualifié au prochain tour est donné à 1,7 quand la Juve paie jusqu’à deux fois la mise. Le score le plus envisagé est le 1-0 pour les Italiens, coté à 6, synonyme de prolongations. Et donc de qualification au bout pour les Lyonnais, si l’on suit la logique des opérateurs en ligne. Sauf que le 2-0 est côté en deuxième position à 6,25 environ. Il qualifierait les Bianconeri. Le 1-1 ensuite, est à 7, il enverrait les hommes de Rudi Garcia à Lisbonne (le restant de la compétition se déroulera là bas).

Les bookmakers doutent de la Juve et misent sur l’OL

Même si le match nul, coté à 3,9 par les bookmakers, n’est pas le résultat le plus prévisible, ces derniers voient tout de même l’OL se qualifier dans les 90 premières minutes (1,7 contre 2,1). Un ticket validé en prolongation paie 13 fois la mise pour les Italiens contre près de 40 fois pour les Gones. Et aux tirs au but, les cotes sont respectivement de 25 et 30. Malgré un retour en compétition pour les coéquipiers de CR7, au contraire des lyonnais, les opérateurs se méfient de l’état de forme du champion d’Italie qui reste sur une lourde défaite en championnat, 4-2 à Milan (le 7 juillet), et une finale de coupe perdu face au Napoli (le 17 juin, 0-0, 4-2 t.a.b.).