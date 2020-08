Juventus : Combien vaut Blaise Matuidi sur ce mercato ?

La configuration a changé en un instant à la Juventus, au lendemain de l’élimination du club par l’OL (0-1, 2-1), en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Maurizio Sarri n’y a pas survécu, remercié de la Vieille Dame, c’est depuis Andrea Pirlo qui été choisi pour le remplacer, sur le banc de l’équipe fanion. Et des premières mesures qu’il pourrait prendre, l’une serait d’écarter Blaise Matuidi, sur qui il ne compterait pas, selon la Gazzetta dello Sport.

Blaise Matuidi poussé dehors par Pirlo et la Juventus ?

Déjà l’été dernier, il s’était dit que l’OL visait le polyvalent milieu de terrain champion du monde, peut-être que celui là, d’autres ouvertures s’offriront au joueur, si les Bianconeri n’en veulent effectivement plus. Voilà trois ans pile, que Blaise Matuidi a quitté le Paris Saint-Germain, pour la Juventus et un transfert à hauteur de 25 millions d’euros. Depuis, le joueur a pris de l’âge (33 ans) et a avancé dans la durée de son contrat signé. Deux raisons qui justifient à la baisse l’estimation de sa valeur marchande. Pour Transfermarkt, il est valorisé à 10,5 millions d’euros et de 10 à 15 millions, pour l’Observatoire du football.

Le milieu de terrain est dans sa dernière année de contrat

A ce compte là, peu de clubs en France ont les moyens de le viser. De surcroît si l’on ajoute son salaire turinois, il approche les 380 000 euros bruts mensuels, sans les bonus complémentaires. Pour la Juventus, c’est l’été soit pour s’en séparer, soit pour le prolonger, car dans moins de douze mois, au 30 juin 2021, Blaise Matuidi sera au bout de son contrat et donc libre de s’engager où il le souhaite.