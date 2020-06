La Ligue nationale de rugby ordonne la fin du Top 14 et de la Pro 2D [OFFICIEL]

Rideau sur la saison 2019-20 du Top 14 et de Pro D2 rugby. C’est cette fois officiel et validé par la Ligue nationale de rugby (LNR), ce mardi 2 juin. Pour l’élite de l’ovalie française, le classement est arrêté à la 17e journée et la 23e, pour la division inférieure après prise en compte de matches en retard, « selon le système de péréquation prévu dans les règlements généraux de la FFR », détaille la LNR par communiqué.

Pas de champions ni de relégués en Top 14 et Pro D2

Tout cela étant sans incidence sur le verdict sportif, puisque la saison est gelée en terme de titres ou d’accessits. Aucun champion, aucun promu ni relégué du Top 14 à la Pro D2 puis à la Fédérale 1. Cette situation exceptionnelle découle naturellement des effets de la crise sanitaire que le monde traverse. L’arrêt de la saison provoque diverses questions, comme celle de la qualification aux prochaines coupes européennes. Décision sera prise plus tard, une fois connue la position de l’organisation (EPCR), sur les règles à suivre.

Le Comité Directeur a adopté la résolution prévoyant l'arrêt définitif des championnats professionnels de TOP 14 et de PRO D2. Les classements du TOP 14 et de la PRO D2 sont arrêtés et homologués à l'issue des 17e et 23e journée Le communiqué : https://t.co/qWgEBcdsfh pic.twitter.com/pAInjKY8TJ — Ligue Nationale de Rugby (@LNRofficiel) June 2, 2020

La LNR envisage de souscrire elle aussi au PGE

La LNR ajoute par ailleurs, qu’elle soumettra à l’assemblée générale extraordinaire programmée ce 11 juin, de souscrire au prêt garantie par l’état (PGE), comme sa cousine la Ligue de football en a elle aussi fait la demande. Enfin la Ligue de rugby poursuit en collaboration avec la Fédération, l’étude d’un championnat intermédiaire, entre le Fédéral et la Pro D2, afin de faciliter l’accession des prochaines équipes au monde professionnel.