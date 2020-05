La LNR lève 32 322€ en 8h de live sur les réseaux sociaux

Comment associer les bonnes volontés et compétences, au service d’une opération visant tout à la fois, à distraire les suiveurs de l’ovalie et lever des fonds reversés ensuite, à une association caritative ; en l’espèce les Petits frères des pauvres ? La Ligue nationale de rugby (LNR) et l’agence FF Paris ont soulevé la question, pour y répondre dans le cadre d’un live de huit heures, diffusé ce dimanche, sur les réseaux sociaux du Top 14.

Huit heures de live sur les réseaux sociaux du Top 14

Huit heures au cours desquelles se sont virtuellement croisées des personnalités d’univers aussi variés que des artistes de la scène musicale (DJ Kheops, Arcadian, Hervé), un « top chef » Juan Arbelaez, des joueurs et encadrants bien sûr (pour n’en cite que quelques-uns : Nans Ducuing, Anthony Bouthier, Gaël Fickou, Thomas Ramos, Matthieu Jalibert, Baptiste Serin…), et des sponsors comme la GMF, un soutien historique du rugby hexagonal. Tout cela avec le Youtubeur Gonzague à l’animation.

Plus de 30 000 euros qui serviront à l’association des Petits frères des pauvres

A son terme, l’événement a totalisé près du million de connections et a permis de récolter 32 322 euros. « Nos ainés vivent des moments d’isolement extrême, encore plus en cette période de confinement, c’est plus que jamais l’occasion de montrer que le maintien du lien social entre tous est une priorité », rappelle Armelle de Guibert, déléguée générale des Petits frères des pauvres, à qui sera reversé cet argent, pour le bien de ses missions.