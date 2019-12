Le classement de la Ligue 2 vs le budget des clubs

Puisque nous sommes à la trêve des confiseurs, à mi-saison en championnat, voyons ce qu’il en est pour les équipes de la Ligue 2, au ratio de la performance sportive et du budget prévisionnel de chaque club. Comme nous l’avons précédemment fait pour l’élite, ici l’écart d’indice est encore plus important puisque comme le PSG, seul le RC Lens est à sa place : premier sur le rectangle vert, il domine financièrement le plateau, cette saison 2019-20.

Ajaccio, Rodez, VA et Clermont tirent leur épingle du jeu à mi-saison

Châteauroux est aussi à l’équilibre à +1, avec sa 17e place sportive contre un budget à 8 millions d’euros, le 18e plus étriqué des vingt équipes en compétition. Du côté des bons élèves qui dépassent largement les objectifs eu égard à leurs moyens, l’AC Ajaccio, Valenciennes et le promu Rodez Aveyron Football sont à plus 8, mais c’est le Clermont Foot qui tire le mieux son épingle du jeu, avec un différentiel positif de plus de 10 entre son budget à 8,7 millions et la sixième place qu’il occupe, en embuscade des places d’honneur.

Un différentiel à -11 pour le Paris FC

A l’inverse, c’est tendu pour le Paris FC englué dans la zone rouge du classement sportif. Les Franciliens ont pourtant des moyens, estimés proches de 14,5 millions d’euros pour le budget, avec quelques pointures comme l’ancien rennais, Jonathan Pitroipa mais surtout l’ex-international français, Jérémy Menez mais jusqu’ici la mayonnaise ne prend pas dans le jeu. Paris accuse un déficit 11 points, pas beaucoup plus important que celui de l’AJ Auxerre à -10. Si ce n’est quand même que les Bourguignons sont pour l’instant à l’abri d’une terrible désillusion, quatorzièmes avec 20 points après 19 matches en Ligue 2.

Le classement de la Ligue 2 2019-20 selon les budgets des équipes

Club Budget Classement budget Classement L1 Différence RC Lens 35 M€ 1 1 = EA Guingamp 25 M€ 2 8 – 6 FC Lorient 25 M€ 3 2 + 1