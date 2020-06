Le RC Lens prolonge avec M2A pour son merchandising

Qui dit retour dans l’élite pour le RC Lens, dit potentiel marchand plus élevés, en ce qui concerne la vente de produits dérivés aux couleurs du club. C’est dans la logique des choses et pour s’y préparer, le club nordiste vient de prolonger son partenariat avec la société M2A, spécialisée dans le merchandising. Cela fait 10 ans que les deux parties collaborent, la durée de ce nouveau bail n’a pas été communiquée.

Le RC Lens et M2A poursuivent une collaboration de 10 ans

« Le Racing Club de Lens est un partenaire privilégié pour M2A. Je suis très heureux de signer cet accord qui pérennise une collaboration initiée depuis plus de 10 ans. Il existe une réelle synergie entre le savoir-faire de notre société et ce club historique du football français », se réjouit Geoffroy Valéry, le PDG du groupe. M2A a l’objectif de « piloter la mise en œuvre de sa stratégie de distribution merchandising ». L’agence se charge sous licence officielle, de produire puis commercialiser, principalement du textile (t-shirts, polos, sweats, casquettes, bonnets, écharpes…), aux couleurs (sang et or) du club lensois.

Des produits dérivés pour les clubs et manifestations sportives

En plus des Nordistes, M2A collabore nationalement avec l’ensemble des clubs de foot professionnel, et étend son savoir-faire aux clubs du Top 14 rugby, du hockey, sinon de la F1 (GP de France) et désormais du eSport puisque le secteur est en pleine croissance forte.